За вчинення розбійного нападу в помешканні одесита правоохоронці затримали двох «гастролерів»

Завітавши до свого знайомого додому, зловмисники замість вдячності господарю за гостинність, побили його, зв’язали, після чого заволоділи кількома старовинними іконами, комп’ютерною технікою та грошима. Зі здобутками, зловмисники втекли до столиці.

Саме там, в одному з хостелів, правоохоронці Одеси разом із київськими колегами затримали «гастролерів». Правопорушниками виявилися двоє 21-річних жителів Хмельниччини, які раніше вже відбували покарання за вчинення майнових злочинів. Всі речові докази поліцейські в них вилучили.

«Слідчі інкримінують фігурантам вчинення правопорушення, передбачене ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. На час проведення досудового розслідування молодиків помістили під варту. Їм загрожує до десяти років ув’язнення», — повідомив начальник Шевченківського відділення поліції Володимир Тітомир.

Приморський відділ поліції в м. Одесі