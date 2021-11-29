На Київщині викрито організатора міжнародного каналу постачання сировини для виготовлення кокаїну

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За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури підозрюваному в організації каналу постачання сировини для виготовлення кокаїну обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ч. 2 ст. 305 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, чоловік організував незаконну схему постачання з Республіки Перу на територію України листів коки – сировини для виготовлення кокаїну. Організатор залучив особу, на ім’я якої оформлювалися міжнародні відправлення. Кур’єр, не будучи обізнаним про вміст поштових відправлень, отримував їх та передавав організатору.

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Затримано вказаного громадянина у порядку ст. 208 КПК України під час отримання від кур’єра чергового поштового відправлення, в якому знаходилося понад 10 кг забороненої речовини. Також за результатами проведення обшуків за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено 30 розфасованих пакетів з листям коки.

Наразі проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

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