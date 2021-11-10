На Київщині викрито підпільний цех з виготовлення алкоголю – вилучено майже 3 тонни «продукції»

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури у м. Біла Церква ліквідовано мережу незаконного виробництва та збуту недоброякісних алкогольних напоїв (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України).

За даними слідства, група осіб у місті Біла Церква організувала масове підпільне виробництво горілки та коньяку. Підпільний цех вони облаштували у складських приміщеннях. Готову продукцію сумнівної якості реалізовували на території Київської області та поставляли в інші регіони України.

За результатами проведених санкціонованих обшуків, правоохоронці вилучили близько 3 тонн спиртовмісної рідини, пакувальну тару, обладнання для виробництва та чорнові записи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Нацполіції України.

На даний час у рамках кримінального провадження вживаються заходи щодо призначення відповідних судових експертиз, а також встановлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності, з метою притягнення їх до встановленої законом відповідальності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура