На Київщині взято під варту підозрюваних у вбивстві чоловіка

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури Київської області суд обрав підозрюваним у вбивстві чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 1 лютого чоловіки перебували у квартирі разом із потерпілим, де вони спільно вживали алкогольні напої. Згодом між ними виник конфлікт, у ході якого підозрювані нанесли потерпілому множинні удари кулаками та ногами по голові й тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці.

Досудове розслідування здійснюється Білоцерківським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура