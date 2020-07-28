На Київщині з незаконного обігу вилучено алкогольних напоїв на суму понад ₴5 млн.

Співробітниками податкової міліції Київщини під процесуальним керівництвом прокуратури області з незаконного обігу вилучено партію алкогольних напоїв.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України встановлено, що невстановлені особи здійснювали транспортування значної партії незаконно виготовлених алкогольних напоїв вантажними автомобілями для їх подальшої реалізації на території Київської області.

Під час проведення обшуків у трьох вантажних авто вилучено з незаконного обігу понад 60 тисяч пляшок горілчаних напоїв різних торгових марок, загальним об’ємом близько 30 тисяч літрів.

Загальна сума вилучених лікеро-горілчаних виробів складає більше 5 млн гривень.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи по встановленню місць виготовлення, зберігання та реалізації вказаного алкоголю, а також причетних до цього осіб.

Державна фіскальна служба України