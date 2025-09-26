Продав фейкових Біткоїнів на $160 тис – на Сумщині судитимуть кібершахрая

Окружною прокуратурою міста Суми затверджено на направлено до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного юнака, який продавав неіснуючу криптовалюту.

За даними слідства, маючи спеціальні знання та навички у сфері ІТ-технологій, обвинувачений створив псевдотрейдингову платформу для придбання криптовалюти. Далі в одному з месенджерів він познайомився з сумчанином, якому запропонував свої послуги в організації купівлі Бітокоїнів. Юнак допоміг чоловіку створити електронний гаманець на крипто-біржі та придбати 0,64 «Біткоїна», за які чоловік перерахував 60 тис. доларів США. Ці кошти обвинувачений відразу перевів на власний рахунок.

Усвідомивши, що жодних зарахувань криптовалюти на електронний гаманець не відбулось, чоловік знову звернувся до свого «консультанта». Юнак переконав його, що все в порядку, однак наразі будь-які транзакції заблоковані через те, що придбана ними криптовалюта була задіяна в ризикових операціях.

Обвинувачений пояснив потерпілому, що для розблокування подальших операцій з криптовалютою необхідно ще придбати Біткоїни. Відтак юнак зустрівся з потерпілим та отримав від нього ще 100 тис. доларів США для нібито купівлі 0,92 Біткоїна. Однак розпорядитись коштами він так і не зміг, оскільки його затримали правоохоронці.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 2 ст. 15/ч. 5 ст. 190 (закінчений замах на вказаний злочин, вчинений повторно) КК України.

Досудове розслідування завершено слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії зі співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура