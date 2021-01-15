На Київщині забудовник ухилився від сплати податків більш ніж на ₴13 млн.

Податковою міліцією Київщини викрито забудовника, який ухилився від сплати податків на суму понад 13 млн. гривень

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області в рамках проведення операції «Будівельник» та досудового розслідування кримінального провадження за ознаками правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено громадянина України, який перебуваючи на території Київської області, порушив вимоги Податкового кодексу України, здійснюючи систематичний продаж нерухомого майна, у тому числі власного, з метою одержання прибутку без відповідної державної реєстрації в якості суб’єкта підприємницької діяльності, шляхом заниження ставки податку, чим умисно ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами проведених 4 санкціонованих обшуків виявлено та вилучено: фінансово-господарські документи, які підтверджують незаконну діяльність суб’єкта, а також грошові кошти на загальну суму 1,4 млн. гривень.

Вилучені товаро-матеріальні цінності визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження, станом на теперішній час проводяться необхідні слідчі дії.

Досудове розслідування триває.

ГУ ДФС у Київській області