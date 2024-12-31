24-річного мешканця Сумщини затримали за спробу зґвалтування неповнолітньої

Зловмисник, опинившись з дівчиною наодинці в безлюдному місці, намагався її зґвалтувати. Однак на крик потерпілої прибігли перехожі та зупинили його. Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Як встановили правоохоронці, 24-річний мешканець одного із сіл Охтирського району, під приводом “провести додому” опинився наодинці зі своєю неповнолітньою родичкою в безлюдному місці.

Знаючи, що потерпілій виповнилося лише 14-років, зловмисник зажадав від неї інтимної близькості. Отримавши відмову, підозрюваний вирішив отримати бажане силою: наздогнав дівчину, яка вже почала втікати, повалив на землю, та почав роздягати.

Однак на крик потерпілої прибігли випадкові перехожі та зупинили злочинні дії. Зловмисника поліцейські затримали в процесуальному порядку.

Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру за ч.3 ст. 15 ч.3 ст.152 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на зґвалтування неповнолітньої особи). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Сумської області