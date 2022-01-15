За домашнє насильство відносно сестри чоловік відсидить понад 2 роки за ґратами

Лозівський міськрайонний суд Харківської області засудив чоловіка, який бив і ображав рідну сестру.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 11 січня.

Громадянин неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство щодо своєї сестри. Але це нічого не дало.

У вересні минулого року він протягом тижня у стані алкогольного сп’яніння тричі влаштовував сварки та лупцював потерпілу. Якось він повалив її на землю та проволік за волосся близько 10-15 метрів і завдав не менше 10 ударів по різним частинам тіла. Іншим разом обвинувачений душив жінку та наступив їй на ногу.

У суді чоловік щиро каявся і жалів про скоєне. Пояснив, що був п’яний і просив вибачення у потерпілої.

У січні минулого року він уже засуджувався до умовного покарання за побиття сестри. Його дії кваліфікували за ч.1 ст.122 ККУ як умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Тепер суд визначив 2 роки реального ув’язнення і з урахуванням попереднього вироку призначив 2 роки і 4 місяці тюремного покарання.

Обвинуваченого одразу взяли під варту в залі суду.