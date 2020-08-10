На Київщині затримали неповнолітнього хлопця, який ґрунтовно підозрюється у вбивстві 12-річної дівчинки

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Як повідомлялось раніше, поліція Київщини проводила заходи щодо розшуку зниклої 12-річної жительки міста Яготин, яка зникла в ніч на 10 серпня. Відповідне повідомлення до поліції надійшло від батька о 4-й годині ранку.

Поліцейські одразу розгорнули масштабні пошуки, був піднятий по тривозі особовий склад місцевого відділення поліції.

Також у пошуках були задіяні керівництво Головного управління поліції Київщини, ювенальні поліцейські, працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції, кінологи, бійці Національної гвардії України, Відділ аеропідтримки управління моніторингу та аналітичного забезпечення Департаменту патрульної поліції НПУ та громадськість.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські максимально відновили перебіг подій того вечора, коли зникла дитина, опитали коло родичів, знайомих, однокласників, друзів, усіх тих, з ким вона спілкувалась напередодні.

Працівники поліції встановили неповнолітнього місцевого жителя, який зізнався, де залишив бездиханне тіло зниклої дівчинки. Ним виявився 15-річний місцевий житель, товариш потерпілої. Він наразі затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Тіло дівчинки з синцями на шиї знайшли біля водойми.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі,

Працівники поліції встановлюють причини скоєння тяжкого злочину.

Поліція Київської області

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