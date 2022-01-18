На Київщині затримали онука, який вбив діда

16 січня ввечері 36-річний житель селища Пісківка під час сварки забив дідуся до смерті.

Правоохоронці встановили, що у селищі Пісківка по вулиці Філіпова у одній із квартир 74-річний дід з онуком вживали алкогольні напої та грали у карти. Між ними виникла сварка, під час якої онук наніс удари руками в область голови та тулуба дідові. Від отриманих травм 74-річний чоловік загинув.

Правоохоронці затримали зловмисника відповідно до ст. 208 КПК України.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Вирішується питання про повідомлення підозри затриманому. Запобіжний захід обере суд.

Відділ комунікації поліції Київської області