Полиция задержала стрелка, ранившего мужчину в Черновцах

Сегодня, 13 января, в Черновцах средь бела дня произошла стрельба в результате которой пострадал мужчина. Правоохранители уже задержали преступника, который пытался сбежать из города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

«Сообщение о госпитализации мужчины с травмой глаза полицейские получили от медиков. Чтобы установить обстоятельства получения телесных повреждений на место происшествия выехали следственно-оперативные группы ГУНП и Черновицкого райуправления полиции, а также сотрудники уголовного блока полиции», — пишет пресс-служба.

Во время опроса свидетелей и очевидцев — полиция установила маршрут побега стрелка. Уже через 20 минут он был задержан на выезде из Черновцов. Сотрудники уголовного розыска ГУНП вместе с патрульными остановили автомобиль, в котором преступник ехал вместе со знакомым.

Согласно предварительным данным, стрелком оказался 22-летний житель города Черновцы. Мужчина выстрелил в потерпевшего из неустановленного оружия, в результате чего последний получил травматическое ранение глаза.

Полиция квалифицирует произошедшее по признакам статей: