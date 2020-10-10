На Київщині затримали покоївку, яка обікрала роботодавців (фото)

Жінка працювала покоївкою в одному з будинків Києво-Святошинського району. Через конфлікт з господарями її звільнили і тоді хатня працівниця вирішила помститися – викрала шубу. За скоєння крадіжки у великих розмірах їй загрожує ув’язнення до восьми років.

Коли господарі виявили відсутність соболиної шуби, вони одразу звернулись до поліції.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Центрального відділення поліції, однак слідів злому на вхідних дверях чи вікнах поліцейські не виявили. Обстановка в помешканні теж не була порушена. Відпрацювавши кілька версій, правоохоронці з’ясували, що до скоєння крадіжки вартісного майна може бути причетна колишня хатня працівниця.

Під час проведення низки першочергових розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження цієї жінки та затримали її.

Зловмисницею виявилась 35-річна уродженка Хмельниччини. Поліцейські вилучили у неї речовий доказ – вартісний хутряний виріб.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Жінці повідомлено про підозру і суд обрав запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Вартісну шубу поліцейські повернули законним власникам, які, у свою чергу, подякували правоохоронцям за професійну роботу.

Відділ комунікації поліції Київської області