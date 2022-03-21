На Київщині затримали «родинний дует» мародерів

Зловмисники викрадали велосипеди, мопеди, побутові речі та інструменти, тоді ховали в лісі й на території недобудов.

Правоохоронці затримали на Київщині батька і сина, які займалися мародерством.

Про це повідомили в поліції Київської області.

«Батько та син орудували у дворах та будинках місцевих жителів, викрадали велосипеди, мопеди, побутові речі та інструменти. Викрадене, чоловіки ховали у лісі та на території недобудов і мали на меті в подальшому все реалізувати», — зазначають правоохоронці.