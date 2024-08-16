У Києві чоловіка затримали за вбивство «товариша по чарці»

Під час застілля між чоловіками виникла сварка під час якої зловмисник накинувся на товариша з кулаками. Від отриманих травм потерпілий помер. Щоб приховати сліди злочину він витягнув тіло потерпілого зі своє квартири та залиш на території паркінгу, а сам намагався втекти. Його затримали неподалік місця вчинення кримінального правопорушення.

Днями, до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з житлових комплексів столиці у підземному паркінгу виявлено тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. На місце події оперативний черговий терміново скерував слідчо- оперативну групу.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік помер внаслідок отриманих тілесних ушкоджень. Як встановили поліцейські потерпілий працював охоронцем будинку. Напередодні його запросив у гості знайомий, який орендував квартиру у вказаному будинку. Під час відпочинку між ними виник конфлікт і зловмисник накинувся на потерпілого з кулаками. Від отриманих травм чоловік помер. Щоб приховати сліди злочину зловмисник витягнув тіло потерпілого на територію паркінгу де залишив, а сам втік. Оперативники затримали зловмисника неподалік місця вчинення кримінального правопорушення.

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва