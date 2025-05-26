Cправу про заволодіння понад ₴312 млн. Міністерства оборони направлено до суду

Серед підозрюваних депутат України VIII скликання, колишній перший заступник Начальника Генерального штаба ЗСУ та ще 4 особи.

У 2018 році Міністерство оборони України уклало з підконтрольними нардепу компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України на загальну суму орієнтовно 3 млрд грн.

Аби заволодіти чистиною цих коштів, нардеп та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України забезпечили прийняття змін до постанов КМУ, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів.

У результаті протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 312 млн грн. Втім, будівництво об’єкта, який мав би підсилити обороноздатність країни, фактично не розпочали, а отримані кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.

НАБУ