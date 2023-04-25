На Кіровоградщині поліцейські викрили шахрая, який обдурював ухилянтів

Співробітники кіберполіції в Кіровоградській області продовжують роботу щодо виявлення та припинення шахрайських дій в інтернеті, зокрема в умовах воєнного стану.

Правоохоронцями викрито 29-річного громадянина, який в одному з месенджерів розміщував оголошення щодо надання допомоги особам призовного віку у перетині кордону до країн ЄС. За умови попередньої оплати на банківську картку, пропонував отримати медичну документацію про наявність захворювань. Після перерахунку коштів, на зв’язок більше не виходив.

Розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», проводять слідчі Кропивницького районного управління під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

Поліцейські вживають заходів, спрямованих на встановлення загальної кількості потерпілих та суми завданих кримінальним правопорушенням збитків.

За матеріалами відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області

Департаменту кіберполіції Національної поліції України