ДБР затримало керівника «Київзеленбуду» Бахмата

6 березня у службових приміщеннях комунального об’єднання «Київзеленбуд» пройшли обшуки.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. За попередньою інформацією, чиновника затримали на хабарі. Проте офіційної інформації щодо цієї події досі немає.

Обшук у «Київзеленбуді»

Як повідомлялося, сьогодні, 6 березня, у службових приміщеннях комунального об’єднання «Київзеленбуд» представники територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві та оперативні співробітники Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України провели невідкладні обшуки.

Також повідомлялося, що ухвалу слідчого судді щодо підстав обшуків у комунальними об’єднанні правоохоронні органи не надали.

Що відомо про Юрія Бахмата

Генеральний директор комунального об’єднання «Київзеленбуд» Юрій Бахмат із лютого 2021 року розпочав трудову діяльність у Київській міській державній адміністрації.

До червня 2023 року обіймав посаду заступника начальника Управління – начальника відділу розвитку природно-заповідного фонду, парків та рекреації Управління екології та природних ресурсів КМДА.

Опісля був призначений на посаду заступника директора Департаменту – начальника управління розвитку природно-заповідного фонду та зеленого господарства Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Розпорядженням Київського міського голови від 19 жовтня 2023 року № 1012 Юрія Бахмата призначено на посаду Генерального директора КО «Київзеленбуд».