На Київській митниці влаштували побори при митному оформленні вантажів

У Києві слідчі ДБР затримали заступника начальника одного з відділів митного поста Київської митниці та головного інспектора Управління протидії митним правопорушенням, які влаштували побори при митному оформленні вантажів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

За попередньою інформацією, посадовці організували схему вимагання хабарів від підприємців за нестворення штучних перешкод при оформлені контейнерів з товарами.

У разі відмови підприємців платити хабарі митники затягували процедури митного оформлення.

Працівників митниці затримали після отримання неправомірної вигоди у сумі більше 7,5 тис. доларів США.

Проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.