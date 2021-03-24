На Одесской трассе нашли труп мужчины, пострадавшего в ДТП
Тело без признаков жизни обнаружили сегодня полицейские около десяти утра на обочине автодороги “Киев-Одесса” в Березовском районе.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, пишет УНН.
На теле погибшего обнаружили телесные повреждения, характерные для тех, что получают в результате ДТП, а рядом нашли обломки автомобиля.
Установлено личность потерпевшего — 55-летнего жителя Ширяевской ОТГ.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц.Tweet