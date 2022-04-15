На Конотопщині поліція викрила бензиново-талонну шахрайку

Зловмисниця, через мережу Інтернет пропонувала талони на бензин, а отримавши від людей грошові кошти зникала.

До поліції почали надходити повідомлення від жителів міста Конотоп про те, що невідома їм жінка, під приводом продажу талонів на пальне, отримувала від них гроші, і після того не виходила на зв’язок.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалось встановити особу зловмисниці. Нею виявилася раніше судима 28-річна жителька Конотопського району. Вона в мережі Інтернет знаходила об’яви громадян про необхідність купити бензин, зв’язувалася з ними та пропонувала свої послуги з надання талонів, отримувала наперед гроші і зникала.

Наразі правоохоронцями встановлюються всі потерпілі особи від дій шахрайки.

У поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Жінці загрожує покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Та остаточне рішення щодо відповідальності постановить суд.

Правоохоронці вкотре звертається до громадян із застереженням бути обережними під час придбання товарів та послуг через мережу Інтернет. Не перераховуйте кошти за ще не отриманий товар. Будьте максимально пильними, не дайте жодного шансу шахраям збагатитися за ваш рахунок.

Відділ комунікації поліції Сумської області