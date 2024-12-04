Після спілкування з псевдобанкірами прикарпатець втратив 120 тисяч гривень

Щодня аферисти під приводом захисту коштів пропонують здійснювати різні банківські маніпуляції. Зокрема, надати персональні дані чи підтвердити операцію, або ж навіть перерахувати власні гроші на «безпечний рахунок». У такий спосіб, зловмисники ошукують своїх жертв та наживаються на їхніх заощадженнях.

Так, 66-річний житель Калуської громади, втратив 120 000 гривень, довірившись псевдо-банкіру. Останній зателефонував до чоловіка та повідомив, що його банківський рахунок заблоковано. Для того, щоби карту розблокувати, необхідно назвати реквізити рахунку. Потерпілий, нічого не підозрюючи, виконав всі умови «псевдо-банкіра». Одразу після цього з його банківської картки кількома транзакціями було списано кошти.

Дану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції нагадують, що під час телефонних розмов шахраї можуть запевняти Вас, що до банківських карток отримали доступ сторонні особи або ж невідома особа намагається розрахуватися вашим електронним гаманцем, просять надати конфіденційну інформацію про рахунки у зв’язку із плановою перевіркою даних, повідомляють про кібератаку та просять перерахувати кошти на тимчасовий безпечний рахунок, який насправді є рахунком шахрая – в жодному разі недовіряйте невідомим додзвонювачам!

Не дайте себе ошукати!

Cектор комунікації поліції Івано-Франківщини