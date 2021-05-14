В аеропорту «Бориспіль» затримали наркокур’єра з кокаїном на ₴11,5 млн.

Громадянин Туреччини летів з Бразилії транзитом через Катар.

Правоохоронні органи затримали в аеропорту «Бориспіль» громадянина Туреччини, який транзитом через Доху віз із Бразилії 2,8 кг кокаїну.

Про це повідомляється на сайтах Держприкордонслужби та Служби безпеки України.

Чоловік прилетів в Україну рейсом «Доха — Київ».

Після проходження прикордонного контролю його відправили на огляд багажу, під час якого в стінках валізи виявили пакети з кокаїном. Вартість вилученого наркотику за цінами чорного ринку становить понад 11,5 мільйона гривень.

Наркокур’єра затримали, йому інкримінують ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. // LB.ua