«Закладки» через Telegram: в столице задержали наркодилера

В столице задержали 29-летнего киевлянина, который занимался сбытом наркотических веществ через мессенджер Telegram.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

«За процессуального руководства Киевской местной прокуратуры № 9 работниками ВКП Соломенского УП ГУ ЧП в г. Киеве задержан 29-летний киевлянин, который занимается сбытом наркотических веществ через мессенджер Telegram, путем осуществления «закладок» на территории города Киева», — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время отработки территории Соломенского района города Киева по предупреждению и раскрытию преступлений выявлено гражданина, в рюкзаке которого находилось пять полиэтиленовых пакетов с расфасованным веществом растительного происхождения, внешне похожего на «каннабис».

Также в ходе проведения неотложного обыска по месту жительства у последнего обнаружено и изъято 315 полиэтиленовых пакетов, емкость с кристаллообразным веществом белого цвета и бумажные свертки с веществом растительного происхождения в высушенном состоянии. Также изъято устройство для вакуумирования и упаковки полиэтиленовых пакетов и веса.

Отмечается, что изъятые вещества направлены на экспертизу.

«После поступления заключения эксперта будет решен вопрос относительно сообщения гражданину о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 307 УК Украины», — информирует прокуратура.