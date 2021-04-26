Прокуратура вимагає довічного ув’язнення вбивці, який розстріляв компанію відпочиваючих

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області направлено апеляційну скаргу до Харківського апеляційного суду щодо оскарження вироку чоловіку, якого визнано винним в умисному вбивстві та незаконному зберіганні зброї (п. 1, п. 7 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 7 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 263 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Миколи Дементьєва, встановлено, що 27 червня 2020 року у Барвінківському районі у лісі відпочивала компанія людей, серед яких були і малолітні діти. До них підійшов 53-річний чоловік та став вимагати, щоб його відвезли додому. Почувши відмову, чоловік дістав бойовий пістолет Макарова та здійснив декілька пострілів у бік відпочиваючих. Після того, як у стрілка закінчились патрони, його затримали відпочиваючі.

26-річний чоловік, у якого стріляв зловмисник, від отриманих травм помер того ж дня. Ще один потерпілий, 36-річний чоловік, зазнав тяжких тілесних ушкоджень. Через отримані вогнепальні поранення потерпілому ампутували праву ногу.

23 березня 2021 року вироком Ізюмського міськрайонного суду Харківської області стрілка визнано винним у незаконному носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу; закінченому замаху на умисне вбивство, умисному вбивстві (п.1, п.7 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 7 ч. 2 ст. 115; ч.1 ст. 263 КК України) та призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

На думку прокурора, зазначене покарання не є достатнім, оскільки не відповідає ступеню тяжкості вчинених кримінальних правопорушень. У зв’язку з цим до Харківського апеляційного суду направлено апеляційну скаргу на вирок суду першої інстанції з вимогою призначити покарання у виді довічного позбавлення волі.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури