На Конотопщині поліція викрила чоловіка у скоєнні шахрайства

Чоловік, під виглядом власника товару, забрав чуже відправлення з поштового відділення. Та залишитися не поміченим зловмиснику не вдалося, його викрила поліція, і тепер за скоєне він постане перед судом.

Як з’ясувалося, зловмисник знайшов на одному із Інтернет-сайтів оголошення про продаж мобільного телефону в місті Конотоп.

Зв’язавшись з продавцем, він домовився про купівлю гаджета та навмисне назвав невірну адресу отримувача. Власник, нічого не підозрюючи, відправив телефон за цією адресою. Проте його ніхто так і не отримав, тож посилку було відправлено назад власнику.

Та вже через певний час, прийшовши за нею до поштового відділення, продавець дізнався, що відправлення вже отримав інший чоловік. Як виявилось, для цього зловмисник скористався підробленими документами.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції Конотопського районного відділу поліції встановили особу шахрая. Ним виявився 22-річний житель сусідньої області.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». За скоєне зловмиснику загрожує до трьох років обмеження волі. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області