На Київщині чоловік до смерті забив «цивільну» тещу

Подія сталась вдома у цивільної пари. Жінка з чоловіком випивали алкогольні напої разом з мамою цивільної дружини. Але стався конфлікт, в результаті якого чоловік накинувся на майбутню тещу з кулаками.

31 жовтня, о 17 годині, у селі Обуховичі на Вишгородщині, 36-річний чоловік з цивільною дружиною та її матір’ю розпивали спиртні напої. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київської області.

Між чоловіком та 60-річною майбутньою тещею виник конфлікт, в результаті якого чоловік завдав численних ударів руками та ногами в область тулубу жінці. Від отриманих травм власниця будинку померла.

Правопорушник зрозумівши, що накоїв, втік з місця події та почав переховуватися.

Поліцейські Іванкова встановили місце знаходження чоловіка, затримали його та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Як виявилося, правопорушник вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловіку про підозру [ч. 2 ст. 121 ККУ]. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.