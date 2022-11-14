На Київщині чоловік зарізав співмешканку, а потім сам викликав поліцію

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння під час сварки вбив співмешканку та зізнався. Поліція Київщини повідомила про підозру зловмиснику.

Подія сталася ще 11 листопада. Близько 17 години до поліції зателефонував чоловік та повідомив, що в одному з будинків міста Бориспіль вбив свою 51-річну співмешканку з Харківщини. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці з’ясували, що 47-річний раніше судимий житель Закарпаття через конфлікт наніс потерпілій удар ножем, спричинивши проникаюче поранення у шию. Жінка померла на місці. При освідуванні в порушника виявили 2,01 проміле алкоголю.

Поліцейські затримали правопорушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури, за фактом умисного вбивства повідомили про підозру фігуранту [ч. 1 ст. 115 ККУ]. Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.