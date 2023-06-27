На Київщині чоловік жорстоко побив працівницю АЗС

У Білій Церкві в Київській області чоловік жорстоко побив працівницю АЗС. Зловмисника затримали.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram, передає УНН.

«Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову, лупцював руками. Ми оголосили про підозру кривднику, який жорстоко побив працівницю АЗС у Білій Церкві», – написав Нєбитов.

Повідомляється, що правоохоронці Київщини затримали фігуранта та доправили його до управління поліції.

“Мені соромно, я нічого не пам’ятаю”, – виправдовується зловмисник.

Нєбитов зазначив, що за хуліганство кривднику загрожує до 5 років ув’язнення.