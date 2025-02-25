На Київщині ліквідовано схему розкрадання ₴3,6 млн. на будівництві пожежного депо

Фігурант вніс недостовірні дані до офіційних документів, що дозволило йому незаконним шляхом отримати чималу суму під час будівництва пожежного депо. Протиправна оборудка загрожєу кримінальною відповідальністю – до шести років позбавлення волі.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили незаконні махінації з державними коштами в Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Київській області. Як виявилось, заробити на махінації вирішив завідувач одного із секторів відомства, який зловживав службовим становищем для особистої вигоди.

Так, відповідно до договору, підрозділ ДСНС сплатив приватній фірмі більше 23 мільйонів гривень за виконані роботи при будівництві нового депо. Однак згодом виявилось, що до офіційних документів було внесено недостовірну інформацію. Зокрема, у актах та відомостях були значно завищені обʼєми виконаних робіт та використаних матеріалів. Через такі дії держава зазнала збитків на суму понад 3,6 мільйона гривень.

За матеріалами зібраними оперативниками внутрішньої безпеки детективи ТУ БЕБ у Київській області оголосили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.366 (Службове підроблення). Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність до незаконної схеми інших осіб.

Заходи проводяться за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України