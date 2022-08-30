На Київщині на користь держави конфісковано каміння бурштину вартістю ₴12,5 млн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків, незаконного видобування корисних копалин та підроблення документів (ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 358 КК України).

У ході досудового розслідування виявлено понад 5 тонн каміння бурштину вартістю 12,5 млн грн. Його незаконно видобували на території України та намагалися переправити за кордон.

Вказане майно вилучене та арештоване.

З метою наповнення державного бюджету та подальшої підтримки Збройних Сил України для відсічі збройної агресії РФ, прокурори звернулися до суду з клопотанням про його конфіскацію в дохід держави.

Судом визнано обґрунтованим клопотання прокурора про спеціальну конфіскацію майна та ухвалено рішення про його стягнення в дохід держави.

Київська обласна прокуратура