На Київщині СБУ затримала ще трьох проросійських інтернет-агітаторів

Служба безпеки затримала ще трьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли на Київщині. Зловмисники виправдовували збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів.

Так, у Києві затримано 55-річну присяжну одного із столичних судів, яка вихваляла путіна і закликала до окупації всієї території нашої держави.

Як встановило розслідування, жінка публікувала ворожий контент у своїх коментарях на Телеграм-каналах. Для конспірації фігурантка діяла через анонімний акаунт, але СБУ все одно знайшла зловмисницю.

У Святошинському районі Києва затримано 49-річного водія експрес-доставки, який називав збройну агресію рф «громадянською війною» і намагався дискредитувати Сили оборони.

Для поширення кремлівської пропаганди фігурант робив власні ефіри у Тік-Току з аудиторією у 50 тис. користувачів і репостив там відео з інтернет-ресурсів рф.

У Броварах на Київщині затримано таксиста, який у Телеграм-каналах закликав до репресій та розстрілів українців у разі захоплення столиці.

Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності всіх трьох затриманих.

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, а також Київської міської та обласної прокуратур.

Служба безпеки України