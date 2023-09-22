Двоє посадовців Укрзалізниці організували схему розкрадання майна, призначеного для відновлення залізничних колій, пошкоджених внаслідок російських обстрілів

Нагадаємо, що у липні цього року Харківська окружна прокуратура Харківської області у взаємодії з поліцією та СБУ викрили схему розтрати державного майна, призначеного для підтримання обороноздатності держави.

До неї причетні 59-річний керівник одного зі структурних підрозділів регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та його 43-річний заступник.

За даними слідства, обидва службовці протягом травня 2022 року використовували для ремонту пошкоджених в результаті ворожих ударів залізничних колій на Харківщині не нові рейки, а старі, в яких вже майже вичерпаний ресурс експлуатації.

Проте офіційно ділки оформлювали все так, нібито вони використали найновіші матеріали.

Спочатку вони штучно завищували знос рейок, вилучених під час планових ремонтів залізничних колій Харківської області, оформлюючи старі, але ще відносно придатні рейки як металобрухт. Саме ці рейки потім використовували для ремонту пошкоджених колій після ворожих обстрілів.

Для того, щоб списати штучно створений за документами обсяг рейок-металобрухту, службовці документально передавали їх неіснуючому громадському об’єднанню для нібито виготовлення «металевих їжаків».

Маючи в своєму арсеналі нові рейки, які так і не були використані для ремонту пошкоджених внаслідок обстрілів колій, зловмисники організували вже іншу схему.

Вони прийшли до одного з приватних підприємств «з перевіркою» та повідомили, що фірмі необхідно провести ремонт підʼїзної колії. Ділки таки організували встановлення нових рейок для приватного підприємства, проте офіційно це не оформили. Замовлення виконувалось за готівковий розрахунок, кошти від якого йшли у кишеню ділків.

Аби залишатись непоміченими, зловмисники наказали своїм підлеглим при встановленні нових рейок видалити болгаркою маркування на них, щоб у подальшому їх неможливо було ідентифікувати.

Ділки встигли отримати від фірми 1,2 млн гривень. Через незаконні оборудки посадовців Укрзалізниці спричинено майнову шкоду у розмірі майже 2,5 млн гривень.

Правоохоронці викрили начальника біля залізничного вокзалу у Харкові, а його заступника, який намагався втекти, у Кіровоградській області.

Наразі Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено обвинувальний акт щодо керівника за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та за фактом службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Його заступнику інкриміновано також ч. 5 ст. 191 КК України та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура