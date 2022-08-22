На Київщині викрили квартирного шахрая

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Шахрай розміщував оголошення на одній із популярних торговельних платформ.

У Броварах на Київщині викрили та затримали шахрая, який брав задаток за оренду квартир та зникав.

На Київщині викрили квартирного шахрая: як працює схема ошуканства з орендою (фото)

Фото: Андрій Небитов

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Небитов.

Шахрай розміщував оголошення на одній із популярних торговельних платформ, брав завдаток за оренду і переставав виходити на зв’язок. Зловмисником виявився 34-річний місцевий мешканець, раніше засуджений за майнові злочини.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

“Прикро, що нині під час воєнного стану знаходяться ті, хто продовжує наживатись на потребах громадян. Якщо ви теж стали жертвою шахрайських дій, звертайтесь до поліції на спецлінію “102”, – зазначив Небитов. // ТСН

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