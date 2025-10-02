На Київщині викрито групу «наркоаграріїв». Вилучено «товару» на суму понад 15 мільйонів гривень
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом особам, які організували незаконне вирощування конопель, виготовлення та збут канабісу. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України.
За даними слідства, організували наркобізнес троє мешканців Київської області, які розробили детальну схему незаконного заробітку на культивуванні нарковмістних рослин та збуті виготовленої наркопродукції.
Рослини доглядали якісно: огородили, поливали, встановили відеоспостереження.
Висушені нарковмісні рослини зберігали в спеціально обладнаному приміщенні. З отриманої сировини виготовляли канабіс, який реалізовували «клієнтам» по всій країні.
Під час проведення обшуків за місцем вирощування та виготовлення наркотичних засобів виявлено та вилучено більше 400 рослин коноплі і 60 кг наркотичного засобу, інші докази.
Вартість вилученого наркотовару за цінами «чорного ринку» складає понад 15 мільйонів гривень.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими Головного слідчого Управління за оперативного супроводження Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції у співпраці зі співробітниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.