У Львові затримали «гастролера», який пограбував пасажира на головному вокзалі

За скоєне зловмиснику, раніше судимому 54-річному мешканцю Закарпатської області, загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

29 грудня, близько 17.00, до поліції надійшло повідомлення від пасажира, який очікував потяг на головному залізничному вокзалі міста Львова, про те, що його пограбували.

На місці працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2. Як встановили правоохоронці, невідомий чоловік заволодів сумкою з особистими речами потерпілого, 80-річного мешканця Запорізької області, та втік.

Невдовзі оперативники кримінальної поліції встановили особу зловмисника, причетного до скоєння злочину, раніше судимого 54-річного мешканця Закарпатської області, та виявили його неподалік вокзалу. Речові докази у нього вилучено.

Чоловіка затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області