Слідчі Нацполіції повідомили про підозру шістьом зрадникам – учасникам НЗФ так званої «днр»

У квітні 2014 року фігуранти брали участь у захопленні адмінбудівлі Горлівського міського управління Головного управління МВС України в Донецькій області.

Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГСУ Нацполіції повідомили про підозру шістьом особам за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь в діяльності не передбаченого законом збройного формування) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що у квітні 2014 року фігуранти брали участь у захопленні адміністративної будівлі Горлівського міського управління міліції.

На базі захопленої адміністративної будівлі дислокувалися 30 бойовиків, які входили до складу силового блоку так званої «днр». Її учасники незаконно позбавляли волі та утримували громадян України, зокрема проукраїнських активістів та військовополонених.

Наразі правоохоронці встановили особи зловмисників – це колишні правоохоронці та представники місцевої влади. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Правоохоронці проводять подальші процесуальні та оперативно-розшукові заходи для встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів.

Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Оперативне супроводження здійснюють працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції.

Національна поліція України