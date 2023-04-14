На Київщині викрито інспектора виправної колонії, який збував наркотики засудженим

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру інспектору ДУ «Білоцерківська виправна колонія № 35» за фактами незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів у місця позбавлення волі й одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 321, ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, інспектор вступив у змову з засудженим, який відбуває покарання в колонії та колишнім в’язнем. Він забирав придбані спільником наркотики та сильнодіючі лікарські засоби у заздалегідь визначених місцях.

Підозрюваний проносив їх на територію виправної колонії, після чого передавав засудженому. Останній розповсюджував отриманий «товар» особам, що утримуються у закладі. За свої «послуги» чоловік отримав грошові кошти.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Києві, оперативний супровід – Білоцерківський РВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і становлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура