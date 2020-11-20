В полиции рассказали подробности убийства молодого мужчины под Мелитополем

Минувшей ночью в селе Новобогдановка Мелитопольского района погиб молодой мужчина

По информации очевидцев, смертельную травму парень получил при падении во время драки. После удара он упал с высоты своего роста и захрипел. Медики не смогли помочь пострадавшему и констатировали его смерть.

Полицейские прокомментировали произошедшее.

«19 ноября, около 23 часов, в Мелитопольский отдела полиции поступило сообщение от медиков «скорой» о том, что возле магазина в одном из сел Мелитопольского района обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. Сотрудниками полиции установлена ​​личность погибшего. Им оказался местный житель, мужчина 1990 года рождения. Для установления причины смерти тело последнего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства данного происшествия». // ria-m.tv