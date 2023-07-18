На Київщині вилучено фальсифікованої алкогольної продукції на понад 1,5 мільйона гривень

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури на території Київщини викрито протиправну діяльність з реалізації фальсифікованої алкогольної продукції.

У ході розслідування встановлено, що група осіб налагодила придбання та подальший продаж спиртовмісної продукції. Небезпечний для життя та здоров’я людей фальсифікат у великих ємностях привозили на складські приміщення, де розфасовували по пластикових тарах.

За результатом проведених обшуків вилучено понад 6500 літрів спирту на суму понад 1 500 000 гривень, а також обладнання для виробництва алкогольних напоїв, тару для пакування і розливу.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної господарської діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, а також незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів), здійснюється детективами ТУ БЕБ у м. Київській області за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Київська обласна прокуратура