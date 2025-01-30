На Київщині зловмисник кинув гранату на подвір’я знайомого

У Бориспільському районі чоловік посварився зі знайомим під час застілля та згодом кинув гранату у його подвір’я. Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

До поліції надійшло повідомлення від 36-річного мешканця області про вибух на території його домоволодіння.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні в одному з гаражних приміщень компанія чоловіків розпивала алкогольні напої. Під час застілля між двома знайомими виник конфлікт. Згодом фігурант прийшов до оселі потерпілого та кинув гранату у подвір’я.

Внаслідок вибуху пошкоджено вікно будинку та паркан. На щастя, потерпілі відсутні.

Поліцейські затримали 35-річного зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Поліція Київської області