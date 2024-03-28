Директора КП судитимуть за розтрату майже ₴800 тис. на закупівлі будматеріалу для ліквідації наслідків російських обстрілів у Запоріжжі

За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської оружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства за фактом розтрати чужого майна в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, за рішенням органу місцевого самоврядування одному з комунальних підприємств було доручено створення запасу будівельних та інших матеріалів для ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення воєнних дій, а також для забезпечення життєдіяльності Запоріжжя. На їх закупівлю з місцевого бюджету було виділено понад 6 млн грн.

З цією метою у серпні 2022 року директором вказаного підприємства на договірних підставах здійснено закупівлю цих матеріалів за завищеною ціною. Це призвело до безпідставного перерахування товариству майже 800 тис. грн бюджетних коштів та спричинило територіальній громаді шкоду на вказану суму.

Підозрюваний перебуває під домашнім арештом та відсторонений від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Запорізького РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура