На Луганщине в автомобиле со взрывчаткой обнаружили избитую женщину без сознания

В Северодонецке в автомобиле, который нарушил ПДД, нашли избитую без сознания женщину и взрывчатку

Патрульные 15 августа остановили автомобиль Volkswagen Venta, водитель которого нарушил ПДД.

Во время общения с 30-летним водителем полицейские заметили в салоне авто женщину без сознания с явными телесными повреждениями.

Как сообщает полиция Луганщины, патрульные привели гражданку в сознание и она рассказала полицейским, что за рулем ее сожитель, который ударил ее и везет куда-то против его воли, передает Depo.Донбасс.

На место патрульные вызвали бригаду медиков скорой, которые доставили женщину в больницу.

«Во время поверхностной проверки автомобиля, на заднем сиденье, патрульные заметили подозрительный пакет, похожий на самодельное взрывное устройство, перемотанный клейкой лентой, из которого торчали провода. Объяснить, что это за устройство мужчина не смог», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа и взрывотехники проверят пакет и детально устанавливают обстоятельства произошедшего.