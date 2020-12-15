На Луганщині блоковано постачання контрафактних систем для залізничного транспорту

На Луганщині Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність групи осіб, які реалізовували контрафактні комплектуючі для залізничного транспорту.

Оперативники СБУ встановили, що фірма з Попасної постачає приватним залізничним підприємствам запчастини гальмівних систем, які вже були у вжитку, під виглядом нового устаткування.

Співробітники спецслужби задокументували, що ділки на власних промислових потужностях реставрували запчастини зі старих, списаних вагонів Укрзалізниці. Вживані та неякісні комплектуючі потім встановлювали на рухомий склад, що створювало потенційну загрозу на залізничному транспорті.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели шість обшуків за місцями нелегального виробництва і проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено обладнання для підробки маркування підприємств-виробників, комп’ютерну техніку та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправну діяльність. Також виявлено велику кількість контрафактних деталей на майже 1,7 мільйона гривень.

Триває досудове слідство.

Операція проводилась спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Луганській області під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Служба безпеки України