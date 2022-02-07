На Луганщині чоловік убив брата своєї жінки

Співробітники Слідчого управління та Управління карного розшуку ГУНП спільно зі співробітниками поліції Станиці Луганської встановили особу чоловіка, який підозрюється у скоєнні вбивства мешканця Станиці Луганської. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вчора, 4 лютого, до станично-луганської поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що її 64-річний брат ще 1 лютого зранку пішов з дому та не повернувся.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські виявили тіло чоловіка на покинутому подвір’ї неподалік його місця мешкання. На тілі загиблого експерти криміналісти виявили колото-різані рани.

Під час проведення оперативних заходів правоохоронці встановили, що до вбивства чоловіка причетний 66-річний чоловік сестри загиблого, який вбив родича через особисті неприязні стосунки.

В ході огляду місця події за місцем мешкання загиблого поліцейські вилучили речові докази, які направлені на експертизу.

Слідчими, за процесуальним керівництвом прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Триває досудове розслідування. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Відділ комунікації поліції Луганської області