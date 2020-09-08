За публічним обвинуваченням прокурорів Луганської області Новопсковським районним судом чоловіка визнано винним у незаконному

придбанні, пересиланні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті сильнодіючих лікарських засобів без спеціального на те дозволу, в особливо великих розмірах (ч.ч. 1, 3, 4 ст. 321 КК України), та призначено покарання у вигляді штрафу – 204 тис. гривень.

Прокурори у суді довели, що 27-річний мешканець смт. Новопскова на території Луганської області незаконно реалізовував сильнодіючі лікарські засоби – метандієнон та нандролон.

Зазначені препарати зловмисник збував покупцям через інтернет-магазин за допомогою поштових відправлень. Товар зберігався у складському приміщенні на території селища.

Під час оперативної закупки торговець збув 60 упаковок сильнодіючого лікарського засобу за майже 15 тис. грн. При проведенні обшуків за місцем проживання чоловіка та у складському приміщенні виявлено та вилучено 2275 таблеток та близько 80 мл сильнодіючих лікарських препаратів.

Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів з дня проголошення вироку.

Прес-служба прокуратури Луганської області