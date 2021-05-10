На Луганщині поліцейські вилучили у чоловіка арсенал зброї (фото)

Під час відпрацювання виклику щодо домашнього насильства, патрульні УПП в Луганській області виявили зброю, схожу на бойову гвинтівку. В ході проведення ретельного огляду, співробітники слідчо-оперативної групи знайшли у 61-річного чоловіка ще декілька одиниць зброї та боєприпаси.

Сьогодні, у домоволодінні по вул. Нагорна м. Лисичанськ, правоохоронці виявили та вилучили карабін СКС з патронами до нього, РПГ-7В, РПГ-22, стартовий та маршовий двигуни для багаторазового відстрілу гранат, газовий пістолет, магазин до АК, захисний кожух для відстрілу. Все це чоловік зберігав у льосі на подвір’ї.

За цим фактом відомості внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, до обрання запобіжного заходу він знаходитиметься під вартою.

В рамках кримінального провадження слідчим та оперативникам за процесуального керівництва прокуратури належить встановити походження зброї та боєприпасів і мету зберігання чоловіком смертоносних предметів.

Відділ комунікації поліції Луганської області