Вора в законе «Кобу Руставского» поместят в Николаевский пункт временного содержания иностранцев для дальнейшей реадмиссии

Днепровский районный суд Киева предоставил санкцию на задержание с целью дальнейшей реадмиссии 47-летнего уроженца Грузии Кобы Шемазашвили, известного в статусе так называемого вора в законе по прозвищу «Коба Руставский». Его поместят в Николаевский пункт временного содержания иностранцев или лиц без гражданства (ПТПИ).

Об этом сообщает Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник.

Согласно им, 3 декабря 2021 года в суд поступило соответствующее ходатайство относительно помещения под страду Шемазашввили. Отметим, ранее он был схвачен 1 декабря в Киеве на территории ЖК «Park Avenue VIP» в Голосеевском районе столицы.

Сотрудники Миграционной потребовали ареста Шемазашввили на полгода для его последующей реадмиссии. Впрочем, как сообщили в пресс-службе Днепровского суда, судья Наталья Марфина частично удовлетворила ходатайство. Она постановила задержать «вора в законе» на один месяц.

Как считается, за этот промежуток времени силовики постараются окончательно закрыть вопрос о «юридической чистоте» ранее принятого Минюстом решения о предоставлении согласия на осуществление экстрадиции «Кобы Руставского» в Королевство Испания. Там Шемазашвили ожидает суд по обвинениям в отмывании средств и причастности к организации убийства на территории Франции еще одного преступности Владимира Джанашия по прозвищу «Ладо».

Напомним, в Киеве 1 декабря сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали 47-летнего уроженца Грузии Кобу Шемазашвили, так называемого «вора в законе» по прозвищу «Коба Руставский». // Преступности.НЕТ