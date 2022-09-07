На 12 років ув’язнено мешканця м. Дніпра за умисне вбивство знайомого

За публічного обвинувачення Західної окружної прокуратури м. Дніпра визнано винним громадянина в умисному вбивстві (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Слідством встановлено, що у травні 2021 року раніше судимий мешканець м. Дніпра перебував за місцем мешкання зі знайомим йому чоловіком.

У ході виниклої сварки обвинувачений схопив ніж та наніс потерпілому удар в область шиї. Від одержаних травм потерпілий помер на місці.

Вину чоловік визнав частково, проте стороною обвинувачення її доведено у повному обсязі.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури