На Луганщині поліцейські за підозрою у вчиненні тяжких злочинів затримали двох чоловіків

Події сталися у м. Сєвєродонецьк та Лисичанськ. За даними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». 28-річного та 60-річного чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України, їм загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

Вчора до поліції м. Сєвєродонецьк надійшло повідомлення про те, що, раніше судимий за майнові злочини, чоловік побив співмешканця матері.

Виїздом на місце події співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що молодик прийшов у гості до матері, де спільно з потерпілим розпивав спиртні напої, та в ході раптово виниклої сварки заподіяв йому тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізовано до лікарні.

До поліції м. Лисичанськ надійшло повідомлення медиків про госпіталізацію, з тілесними ушкодженнями, 59-річного мешканця м. Новодружеськ.

Співробітники слідчо-оперативної групи, які виїхали за викликом встановили, що потерпілий перебував в гостях у свого товариша, який під час спільного вживання спиртних напоїв, в ході сварки спричинив потерпілому тілесні ушкодження.

Слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, після оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину, звернуться до суду для обрання чоловікам запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Луганської області